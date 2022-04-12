Газпром сократил транзит газа через Украину

Цены на газ в Европе выросли во вторник из-за сокращения российским Газпромом транзита газа через Украину на 68% гарантированного объема транзитного соглашения с РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

При этом поставки через другой российский газопровод, Северный поток, производились почти на полную транзитную мощность.

Хотя российские поставки до сих пор не подвергались перебоям из-за вторжения РФ в Украину, а объемы даже повышались до довоенного уровня в отдельные дни, инвесторы в течение последних месяцев внимательно следят за динамикой поставок.

По словам европейского газового стратега Morgan Stanley Мартийна Ратса, цены на газ в Европе по кратчайшим контрактам отражают премию за риск в 20-40% из-за возможности перебоев.

Фьючерсы на газ в главном терминале TTF в Нидерландах выросли на 3% до 103,12 евро за МВт-час или 1182,52 доллара за тысячу кубов. В понедельник, для сравнения, цена колебалась на уровне около 100 евро за МВт-час (1146,65 долл. за тысячу кубов).

Напоминаем:

Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Она предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сут) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.