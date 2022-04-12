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Шри-Ланка объявила дефолт

Вторник, 12 апреля 2022, 12:20 - Экономическая правда
 
Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images

Министерство финансов Шри-Ланки приостановило выплаты по части внешнего долга и предупредила инвесторов о дефолте.

Об этом сообщает Bloomberg.

Необходимость объявить дефолт состоит в политическом кризисе и желании сохранить валютные резервы. Сейчас они составляют меньше 2 млрд долларов и за последний месяц снизились на 16%.

Резервы необходимы в первую очередь для закупок продовольствия и топлива. Отмечается, что продовольствие и топливо дорожает быстрыми темпами из-за войны в Украине. 

По словам журналистов, грядущий дефолт Шри-Ланки не стал неожиданностью. В минфине заявили, что выплаты по всем внешним долгам будут заморожены на определенный период времени для правильной реструктуризации обязательств.

Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис из-за пандемии COVID-19. Страна осталась без туристов, что привело к остановке притока иностранной валюты. На Шри-Ланке уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста.

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