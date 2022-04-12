Машиностроительный бизнес Ахметова частично перенес работу на запад Украины

Машиностроительная компания Corum Group, которая входит в ДТЭК Энерго, частично перенесет производственные мощности на площадки машиностроительных заводов в Хмельницком и Волыни.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Энерго Рината Ахметова.

Отмечается, что на новых локациях уже приступили к производству анкеров, противопожарных труб, остатков и звездочек для обеспечения непрерывной работы шахт ДТЭК Энерго и энергосистемы Украины.

В Хмельницком будут производить анкеры и противопожарные трубы – часть того, что производилось на Дружковском машиностроительном заводе (Донечина). Процесс производства уже настроили, провели работы по согласованию конструкторской документации и выпустили первые партии анкеров.

Производство запчастей горношахтного оборудования, которые производили на "Корум Свет шахтера" (Харьковщина), будет распределено на промышленных площадках Волынской области. Первые звездочки будут изготовлены и поставлены для нужд шахтеров в мае.

Также группа работает над тем, чтобы запустить производство запчастей вало-шестерной группы на территории Польши.