В РФ ожидают снижения спроса на складскую недвижимость на 40-50%

Первый квартал оказался успешным для рынка складской недвижимости в РФ, но в ближайшей перспективе консультанты ожидают снижения спроса на 40–50%.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

"Объем поглощения складской недвижимости в первом квартале в Московском регионе составил 297 тыс. кв. м, превысив на 14% показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные в своем исследовании приводит Knight Frank, связывая положительную динамику с отложенным эффектом: заключались соглашения, договоренность о которых была достигнута еще в прошлом году.

Совокупный объем сделок по итогам года, по прогнозам директора департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константина Фомиченко, при этом может составить 1,4-1,6 млн. кв. м, сократившись на 40-50% относительно показателя 2021 года – 2,7 млн ​​кв. м.", - говорится в статье.

Наиболее активными арендаторами складских помещений в первом квартале оказались представители онлайн-торговли, на которых пришлось 59% от общего объема сделок по данным Knight Frank.

Еще 20% сформировали дистрибуторы, 9% – логистические компании.

Но в дальнейшем, по прогнозам участников рынка, активность инвесторов будет сдержана: большинство игроков приостановили принятие решений до стабилизации ситуации.

Экономическая правда