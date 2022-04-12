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Финская сеть Hesburger закроет все рестораны в России в течение апреля

Вторник, 12 апреля 2022, 10:50

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger закроет все рестораны в России в течение апреля.

Об этом говорится в заявлении компании, пишет "Европейская правда".

Компания сообщает, что местным предпринимателям было разослано сообщение, в котором говорится, что они должны немедленно закрыть рестораны.

Также отмечается, что опасения относительно безопасности персонала и юридические проблемы замедлили график закрытия ресторанов.

Финская сеть имеет семь ресторанов в Киеве. "Насколько нам известно, все наши украинские работники живы. Рестораны также были разрушены во время боевых действий. Мы не откроем ни одного ресторана, пока это не будет полностью безопасно для сотрудников и клиентов", – заявили в компании.

Ранее финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил о выходе с российского рынка.

Европейская правда

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рестораны Россия Финляндия
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