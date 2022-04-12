В Счетной палате РФ признали, что ВВП России в этом году упадет на более чем 10%

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в официальном прогнозе снижение ВВП России составит более 10%.

Об этом пишет "Коммерсант".

По его словам, Минфин и Минэкономразвития РФ уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год.

"В настоящее время Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет свыше 10% снижения", - сказал Кудрин.

Он добавил, что снижение ВВП повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов, выполнение законов о бюджете, которые приняты всеми субъектами РФ.

Федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам, заявил Кудрин.

Минфин РФ, по его словам, уже производит перераспределение расходов внутри бюджета. "В этом году нам придется больше работать, в том числе мониторить эти вопросы", – сказал он.

Напомним:

ВВП России по итогам года может сократиться на 11,2%, считают аналитики Всемирного банка. Причиной этому они называют существенные последствия введенных против РФ санкций, в частности, сокращение внутреннего спроса.

По оценке Всемирного банка, годовая инфляция в России вырастет с 9% в 2021 году до 22% в 2022 году и останется значительно выше целевого показателя центрального банка.

Падения ВВП в текущем году аналитики ожидают и в Беларуси – на 6,5%. По мнению Всемирного банка, в 2023 году белорусская экономика вырастет на 1,5%, годом позже – на 1,6%.

Экономическая правда