В российских магазинах начались перебои с поставками сантехники и строительной химии

В русских магазинах начались перебои с поставками сантехники, трубопроводных связующих частей - фитингов, инструментов и строительной химии.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

"Логистические сложности, ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, а также новые санкции ЕС против России угрожают проблемами с ассортиментом строительных и отделочных материалов.

Через несколько месяцев DIY-сети ожидают дефицит сантехники, строительной химии, инструментов и инженерного оборудования, а пока распродают существующие запасы. Участники рынка рассчитывают заменить часть позиций за счет местных производителей, но и те испытывают сложности с закупкой сырья", - говорится в статье.

В настоящее время участники рынка распродают существующие запасы, дефицит товаров станет заметным в течение ближайших двух месяцев, оценивает один из собеседников издания.

В онлайн-гипермаркете "ВсеИнструменты.ру" говорят, что наполненности складов у их поставщиков хватит на три-четыре месяца.

Ключевая проблема – запрет на поставки из ряда западных стран, преимущественно инструментов, сантехники и садовой техники, говорят в компании.

Гендиректор ДК "Смарт Инжинирс" Хусейн Плиев говорит, что у участников рынка возникли как сложности с доставкой товаров из-за логистических ограничений, так и проблемы с проведением оплаты поставщикам и производителям из других стран.

Он отмечает дефицит вентиляционного оборудования и вентиляторов, автоматики, комплектующих для систем отопления, оборудования для водоотвода. Дефицит импортных материалов у подрядчиков ДК "Гранель" достигает 10-15%, добавляет вице-президент группы Александр Кушнарев.

Ситуацию усугубляет пятый пакет санкций ЕС против РФ, принятый 8 апреля в связи с вторжением РФ в Украину.

В список запрещенных к ввозу в Россию товаров попал ряд наименований строительных и отделочных материалов.

Среди них – различные краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, бумажных материалов, черепицы из керамики и т.д.

По словам источника издания, продаваемые в РФ лакокрасочные материалы обычно местного производства, а компоненты для них импортировались в том числе из ЕС. Он рассчитывает, что ряд компонентов удастся заменить китайскими аналогами.

Но собеседник газеты в отрасли добавляет, что доставка материалов из Китая затруднена нехваткой контейнеров и начавшимися ограничениями из-за COVID-19 в Шанхае.

Экономическая правда