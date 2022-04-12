В Киеве возобновили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов

Шанс на лучшую жизнь: каким может быть план восстановления Украины Это уникальная возможность модернизировать страну и уберечь ее будущее. Как выглядит послевоенное восстановление Украины в видении международных экономистов.(укр)

Без "Армат", навигации и беспилотников: как санкции демилитаризируют Россию Военно-промышленный комплекс "эрэфии" несет значительные потери. Сможет ли армия России после авантюры путина конкурировать со странами НАТО и спасет ли ее импортозамещение? (укр)