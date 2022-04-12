В Киеве возобновили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов
С 12 апреля "Киевпасстранс" возобновил работу трех трамвайных и трех троллейбусных маршрутов.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Теперь будут работать трамвайные маршруты:
№14 от Отрадного проспекта до Контрактовой площади;
№15 от Отрадного проспекта до улицы Старовокзальной;
№18 от Контрактовой площади до улицы Старовокзальной.
Троллейбусные маршруты:
№19Д от улицы Кадетский Гай до улицы Юрия Ильенко;
№42К от площади Космонавтов до улицы Саперно-Слободской;
№27К от станции метро Почайна до улицы Дегтяревской.
Сейчас в городе работает 11 троллейбусных маршрутов - №3, №8, №9К, №17, №6К, №24, №32Д, №34К, №19Д, №42К, №27К.
Кроме того работает 11 трамвайных маршрутов – №3, №19, №2, №8К, №22К, №29К, №33А, №14, №15, №18.
Экономическая правда
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