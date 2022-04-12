Все разделы
Укр / Рус

В Киеве возобновили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов

Вторник, 12 апреля 2022, 09:27 - Экономическая правда
 
Evgen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

С 12 апреля "Киевпасстранс" возобновил работу трех трамвайных и трех троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Теперь будут работать трамвайные маршруты:

№14 от Отрадного проспекта до Контрактовой площади;

№15 от Отрадного проспекта до улицы Старовокзальной;

№18 от Контрактовой площади до улицы Старовокзальной.

Троллейбусные маршруты:

№19Д от улицы Кадетский Гай до улицы Юрия Ильенко;

№42К от площади Космонавтов до улицы Саперно-Слободской;

№27К от станции метро Почайна до улицы Дегтяревской.

Сейчас в городе работает 11 троллейбусных маршрутов - №3, №8, №9К, №17, №6К, №24, №32Д, №34К, №19Д, №42К, №27К.

Кроме того работает 11 трамвайных маршрутов – №3, №19, №2, №8К, №22К, №29К, №33А, №14, №15, №18.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев транспорт Киевпастранс
Материалы по теме
УЗ ремонтирует станцию городской электрички "Русановка" в Киеве 10 апреля 2022, 18:54
Киевскую кольцевую электричку сделали более быстрой 10 апреля 2022, 17:57
В Киеве возобновляет работу бизнес: какие виды заведений уже работают 10 апреля 2022, 10:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте