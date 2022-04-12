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Дефицита яиц, курятины, молока и овощей в Украине не будет – Минагро

Вторник, 12 апреля 2022, 09:00 - Экономическая правда
 
STR/NurPhoto via Getty Images

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий исключает вероятность дефицита на куриные яйца, мясо птицы, молоко и овощи на внутреннем рынке Украины.

Об этом Высоцкий заявил в эфире национального телемарафона.

Отвечая на вопрос о гибели 4 миллионов кур на птицефабрике "Чернобаевская" агрохолдинга "Укрлендфарминг", замминистра сообщил, что до полномасштабного вторжения России Украина экспортировала до 40% яиц.

"В случае уничтожения этих объектов мы, прежде всего, говорим о сокращении экспорта, но дефицита на внутреннем рынке не будет. 

Аналогичная ситуация с мясом птицы или производством молока: те потери, которые понесены, могут составлять до 10-15%, и это, прежде всего, будет касается сокращения экспорта, но не вызовет дефицита на внутреннем рынке", – заявил Высоцкий.

По его словам, в этом году на западе и в центре Украины будут увеличены площади под овощи, входящие в базовый борщевой набор – капуста, морковь, свекла, картофель.

"Это позволит перекрыть частичное уменьшение производства на Юге и Востоке для того, чтобы всех украинцев обеспечить соответствующей овощной продукцией", – подчеркнул он.

Экономическая правда

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