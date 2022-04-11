Нафтогаз возобновляет торговлю газом на биржевых площадках

Нефтегаз Трейдинг направил письма-предложения о сотрудничестве всем товарным биржам, получившим соответствующие лицензии НКЦБФР. Это необходимо для восстановления биржевой торговли газом.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Расширение сотрудничества с лицензированными биржами позволит диверсифицировать рынки сбыта природного газа и принять участие в биржевых торгах исключительно участникам рынка, прошедшим комплаенс-проверку товарных бирж.

Напоминаем:

С момента введения военного положения в Украине биржевая торговля газом остановилась.