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SkyUp планирует перевозить большие объемы грузов из Китая в Украину

Понедельник, 11 апреля 2022, 21:13 - Илья Колдомасов

Авиакомпания SkyUp планирует перевозку больших объемов грузов из Китая в Украину через Польшу, Румынию и Молдову.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Компания также разрабатывает концепт перевозок грузов из США, для чего нужно пройти специальную процедуру получения разрешений FAA.

"Также ведет диалог с Southern Airways Express (США) о брендировании их воздушных судов в цвета украинского флага и обсуждает возможность создания "сестринских авиалиний", которые могли бы привлечь работу сотрудников SkyUp на основе аутсорсинга", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда
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