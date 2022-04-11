SkyUp планирует перевозить большие объемы грузов из Китая в Украину

Авиакомпания SkyUp планирует перевозку больших объемов грузов из Китая в Украину через Польшу, Румынию и Молдову.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Компания также разрабатывает концепт перевозок грузов из США, для чего нужно пройти специальную процедуру получения разрешений FAA.

"Также ведет диалог с Southern Airways Express (США) о брендировании их воздушных судов в цвета украинского флага и обсуждает возможность создания "сестринских авиалиний", которые могли бы привлечь работу сотрудников SkyUp на основе аутсорсинга", - говорится в сообщении.