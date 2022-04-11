СМИ: банки отказываются кредитовать индийского нефтепереработчика Роснефти
Некоторые банки приостанавливают кредитование индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara, принадлежащей Роснефти.
Об этом сообщает reuters со ссылкой на источники.
Индийский банк HDFC и некоторые иностранные банки прекратили предлагать торговые кредиты на импорт нефти компании.
А некоторые поставщики требуют предоплату, чтобы избежать потенциальных проблем, связанных с от западных санкций.
По словам источников, чтобы избежать необходимости в кредитах для финансирования внешней торговли, компания продает больше своего очищенного топлива в Индии.
Напоминаем:
Nayara не попала под санкции в рамках международного ответа на вторжение России в Украину, но под нее попал российский энергетический гигант Роснефть, которому принадлежит 49% индийского нефтеперерабатывающего завода.
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