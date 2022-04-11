СМИ: банки отказываются кредитовать индийского нефтепереработчика Роснефти

Некоторые банки приостанавливают кредитование индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara, принадлежащей Роснефти.

Об этом сообщает reuters со ссылкой на источники.

Индийский банк HDFC и некоторые иностранные банки прекратили предлагать торговые кредиты на импорт нефти компании.

А некоторые поставщики требуют предоплату, чтобы избежать потенциальных проблем, связанных с от западных санкций.

По словам источников, чтобы избежать необходимости в кредитах для финансирования внешней торговли, компания продает больше своего очищенного топлива в Индии.

Напоминаем:

Nayara не попала под санкции в рамках международного ответа на вторжение России в Украину, но под нее попал российский энергетический гигант Роснефть, которому принадлежит 49% индийского нефтеперерабатывающего завода.