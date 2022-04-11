Аграрный фонд приступил к закупке зерна 2022 года

Аграрный фонд начал весеннюю кампанию по закупке зерна урожая 2022 года.

Об этом говорится в сообщении учреждения.

Авансовые платежи Аграрный фонд производит под залог будущего урожая в размере 50-70% от общей стоимости законтрактованного зерна. Обязательным условием сотрудничества является страхование посевов.

Уровень цен закупки сельскохозяйственной продукции будущего урожая, на основании которых осуществляется предварительная оплата по договорам, на зерно пшеницы 2 класса составляет 5 472 грн/т, пшеницы 3 класса – 5 301 грн/т.

Согласно условиям программы закупки будущего урожая, объем минимальной закупочной партии для пшеницы составляет 100 тонн.