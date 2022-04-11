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Польский гигант сантехники Cersanit прекращает работу в России

Понедельник, 11 апреля 2022, 19:27 - Богдан Мирошниченко
 
Cersanit

Компания Cersanit ограничила инвестиции для трех российских фабрик по производству сантехники. Теперь владелец планирует продать их иностранным инвесторам.

Об этом сообщает польское издание Business Insider со ссылкой на пресс-релиз компании.

Первоначально Cersanit ограничила 83 млн евро инвестиций в собственные заводы во Фряново, Кучино и Сызрани, где работает 1500 человек. Теперь владелец ведет переговоры о продаже фабрик с китайскими, турецкими и арабскими инвесторами.

"Продажа активов в России, в которой Cersanit присутствует с 1998 года, – это единственный категорический и окончательный шаг, который можно предпринять, чтобы не быть ошибочно обвиненным в какой-либо причастности к конфликту", – пишет президент компании Мариуш Соснеж.

Сейчас Cersanit продолжает обслуживать рынок страны-оккупанта и платить налоги. Ранее в польском правительстве было предложено ввести дополнительные налоги для компаний, которые продолжают работать в России.

Экономическая правда

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