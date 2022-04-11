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Вместо "паляницы": в Украине заработало приложение для проверки подозрительных лиц

Понедельник, 11 апреля 2022, 19:49 - Экономическая правда
 
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

В Украине заработало приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Приложение при поддержке киберспециалистов Службы безопасности разработали команды YouControl и Artellence.

Его основная цель – упростить процедуру проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях.

Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.

Благодаря ему можно проверить:

соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он потерянным;

находится ли человек в государственном розыске;

наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;

входит ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базу "Миротворец";

находится ли автомобиль лица в розыске.

В случае обнаружения с помощью приложения "фактора риска" необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки.

Экономическая правда

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война технології СБУ
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