Вместо "паляницы": в Украине заработало приложение для проверки подозрительных лиц
В Украине заработало приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Приложение при поддержке киберспециалистов Службы безопасности разработали команды YouControl и Artellence.
Его основная цель – упростить процедуру проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях.
Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.
Благодаря ему можно проверить:
соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он потерянным;
находится ли человек в государственном розыске;
наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;
входит ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базу "Миротворец";
находится ли автомобиль лица в розыске.
В случае обнаружения с помощью приложения "фактора риска" необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки.
Экономическая правда
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