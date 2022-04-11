Ощадбанк запускает программу поддержки релокации бизнеса

Государственный Ощадбанк начинает кредитование как действующих, так и новых клиентов, вынужденных перемещать свой бизнес без изменения вида деятельности из регионов, где ведутся активные боевые действия, в другую местность в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Условия программы:

Кредиты на пополнение оборотных средств сроком до 36 месяцев и инвестиционные нужды до 60 месяцев. Ставка для клиента от 0% при привлечении финансирования в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%". Покрытие до 50% суммы кредита по программе государственных гарантий на портфельной основе. Возможность привлечь до 60 млн. грн. Ощад рассматривает также другие виды обеспечения.

Для участия в программе предприятие должно иметь опыт ведения бизнеса не менее 2 лет.

Экономическая правда