Ощадбанк запускает программу поддержки релокации бизнеса
Государственный Ощадбанк начинает кредитование как действующих, так и новых клиентов, вынужденных перемещать свой бизнес без изменения вида деятельности из регионов, где ведутся активные боевые действия, в другую местность в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Условия программы:
Кредиты на пополнение оборотных средств сроком до 36 месяцев и инвестиционные нужды до 60 месяцев.
Ставка для клиента от 0% при привлечении финансирования в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Покрытие до 50% суммы кредита по программе государственных гарантий на портфельной основе.
Возможность привлечь до 60 млн. грн.
Ощад рассматривает также другие виды обеспечения.
Для участия в программе предприятие должно иметь опыт ведения бизнеса не менее 2 лет.
Экономическая правда
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