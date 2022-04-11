"Дешево, но качественно": у Зеленского хотят выдавать квартиры переселенцам уже через 3-4 месяца
В Офисе президента ищут возможность построить "дешевое, но качественное" жилье для внутренне перемещенных лиц.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Forbes.
"Мы построим для [перемещенных лиц] не какие-нибудь модульные временные сооружения, а нормальные дома в 10 регионах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца. Это будут именно квартиры – в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные и трехкомнатные", – сообщил Тимошенко.
По его словам, после восстановления домов переселенцев в городах, где они жили до войны, те вернутся домой, а новые квартиры отдадут военным и всем остальным, кто стоял в очередях.
По словам Тимошенко, всего построят несколько десятков тысяч квартир. Первые квартиры планируют получить через три-четыре месяца.
Один из вариантов быстрого получения жилья – выкуп квартир в не введенных в эксплуатацию комплексах, но практически готовых жилых домах.
"В ближайший месяц государство станет их выкупать и предоставлять переселенцам. Все эти квартиры должны быть сразу с ремонтом, мебелью, с бытовой техникой", – сказал Тимошенко.
В первую очередь квартиры будут предоставлять тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах и так далее.
"Председатели областей составляют списки тех, кого нужно в первую очередь переселять", – сообщил заместитель главы ОП.
Расчеты стоимости программы для государственного бюджета еще продолжаются.
"Поймем до конца недели [сколько это будет стоить]. Наша цель – через неделю-две выходить на фундаментные работы, не теряя время, пока идут расчеты.
[Стоимость квадратного метра жилья будет стоить] гораздо меньше 1 тысячи долларов. Мы поговорили со строителями из каждого региона, чтобы они минимизировали свою дельту и разработали варианты, как построить все дешево, но качественно", – убеждает Тимошенко.
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