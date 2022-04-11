ЕС добавил 21 российскую авиакомпанию в список запрещенных
Европейская комиссия добавила 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещено работать на территории блока, поскольку они не отвечают международным стандартам безопасности.
Об этом говорится в заявлении ЕК, сообщает "Европейская правда".
Комиссия обновила Список авиационной безопасности ЕС, который является списком авиакомпаний, подпадающих под запрет или эксплуатационные ограничения в рамках Европейского Союза, поскольку они не отвечают международным стандартам безопасности.
После обновления 21 авиакомпания, сертифицированная в России, теперь включена в список, отражающий серьезные беспокойства по безопасности из-за вынужденной перерегистрации российских самолетов иностранной собственности, сознательно разрешая их эксплуатацию без действительных сертификатов летной годности. Это нарушает международные стандарты авиационной безопасности.
Комиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян сказала: "Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной пригодности. Заинтересованные российские авиакомпании сознательно сделали это, в нарушение соответствующих международных стандартов безопасности".
По ее словам, это не только является явным нарушением Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), но создает непосредственную угрозу безопасности.
"Мы живем в условиях неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России против Украины. Но я хочу четко объяснить, что это решение не является очередной санкцией против России, оно было принято исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой", - добавила Вэлян.
Напомним, Министерство торговли США сообщило о введении ограничений на экспорт против российских авиакомпаний "Аэрофлот", Utair и Azur air.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"