ЕС добавил 21 российскую авиакомпанию в список запрещенных

Европейская комиссия добавила 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещено работать на территории блока, поскольку они не отвечают международным стандартам безопасности.

Об этом говорится в заявлении ЕК, сообщает "Европейская правда".

Комиссия обновила Список авиационной безопасности ЕС, который является списком авиакомпаний, подпадающих под запрет или эксплуатационные ограничения в рамках Европейского Союза, поскольку они не отвечают международным стандартам безопасности.

После обновления 21 авиакомпания, сертифицированная в России, теперь включена в список, отражающий серьезные беспокойства по безопасности из-за вынужденной перерегистрации российских самолетов иностранной собственности, сознательно разрешая их эксплуатацию без действительных сертификатов летной годности. Это нарушает международные стандарты авиационной безопасности.

Комиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян сказала: "Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной пригодности. Заинтересованные российские авиакомпании сознательно сделали это, в нарушение соответствующих международных стандартов безопасности".

По ее словам, это не только является явным нарушением Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), но создает непосредственную угрозу безопасности.

"Мы живем в условиях неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России против Украины. Но я хочу четко объяснить, что это решение не является очередной санкцией против России, оно было принято исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой", - добавила Вэлян.

Напомним, Министерство торговли США сообщило о введении ограничений на экспорт против российских авиакомпаний "Аэрофлот", Utair и Azur air.

Европейская правда