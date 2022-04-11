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Украина получила от Швеции 44,5 миллиона евро: куда пойдут средства

Понедельник, 11 апреля 2022, 14:54 - Алексей Павлыш

Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) очередной транш на 44,5 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Украина получила от Международного банка реконструкции и развития очередной транш на 44,5 млн евро в рамках Соглашения о ссуде "Дополнительный заем для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", - говорится в сообщении.

"Мы благодарны государству Швеция, а также другим нашим европейским партнерам за весомую финансовую поддержку, которую мы получаем в частности через инструменты Всемирного банка. Она чрезвычайно важна в условиях военного времени", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, такая помощь позволит Украине усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовое равновесие.

В рамках соглашения данный заем от МБРР предоставляется на бюджетную поддержку для обеспечения первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.

Экономическая правда

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Украина Швеция деньги Минфин Всемирный банк
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