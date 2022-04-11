РЖД допустила дефолт по облигациям

Компания "Российские железные дороги" признана Комитетом по кредитным деривативам находящейся в состоянии дефолта по одному выпуску евробондов.

Об этом пишет Bloomberg.

"Российские железные дороги" была признана неплатежеспособным по облигациям из-за невыплаты процентов в прошлом месяце, что стало первым подобным решением с тех пор, как в отношении России были введены санкции, усложнившие финансовые операции.

По данным Комитета по определению кредитных деривативов, неуплата кредита произошла после того, как купон, причитающийся 14 марта, не дошел до инвесторов к концу 10-дневного льготного периода.

Контракты, страхующие долг компании от дефолта, будут активированы.

Решение было принято, поскольку инвесторы сосредоточились на том, не произойдет ли дефолт по суверенным облигациям страны после того, как купонные выплаты по двум ценным бумагам на прошлой неделе были произведены в рублях, хотя облигации этого не допускали.

Если это произойдет, то это будет первый внешний дефолт России более чем за столетие. Обе ноты имеют 30-дневный льготный период.