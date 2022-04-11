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"Литовские железные дороги" закрывают представительства в РФ и Беларуси

Понедельник, 11 апреля 2022, 14:18 - Алексей Павлыш

Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовские железные дороги) закрывает свои представительства в РФ и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении компании от 11 апреля.

"Мы решительно осуждаем российскую войну в Украине, поэтому мы ищем способы помочь борющемуся за свободу народу Украины. Представительства в Беларуси и России имели целью сотрудничество и поиск новых контактов с бизнес-партнерами в этих странах, но возможностей для таких контактов не осталось.

Таким образом, закрытие представительств является необходимым шагом", - заявил генеральный директор LTG Эгидиус Лазаускас.

Офисы LTG в России и Белоруссии были созданы около десяти лет назад. Сейчас идет процесс их ликвидации и он может длиться 3-6 месяцев.

В компании напомнили, что в марте предприятие железнодорожных грузоперевозок LTG Cargo группы запретило использование всех вагонов компании при перевозке грузов в Беларусь и Россию, а также в другие государства транзитом через эти страны.

Экономическая правда

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Литва железная дорога Россия Беларусь
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