"Литовские железные дороги" закрывают представительства в РФ и Беларуси
Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовские железные дороги) закрывает свои представительства в РФ и Беларуси.
Об этом говорится в заявлении компании от 11 апреля.
"Мы решительно осуждаем российскую войну в Украине, поэтому мы ищем способы помочь борющемуся за свободу народу Украины. Представительства в Беларуси и России имели целью сотрудничество и поиск новых контактов с бизнес-партнерами в этих странах, но возможностей для таких контактов не осталось.
Таким образом, закрытие представительств является необходимым шагом", - заявил генеральный директор LTG Эгидиус Лазаускас.
Офисы LTG в России и Белоруссии были созданы около десяти лет назад. Сейчас идет процесс их ликвидации и он может длиться 3-6 месяцев.
В компании напомнили, что в марте предприятие железнодорожных грузоперевозок LTG Cargo группы запретило использование всех вагонов компании при перевозке грузов в Беларусь и Россию, а также в другие государства транзитом через эти страны.
Экономическая правда
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