"Укрпошта" прекращает выпуск почтовых марок с литерными номиналами Z и V

Укрпошта больше не будет выпускать почтовые марки и маркированные конверты с буквенным номиналом V, а также марки с номиналом Z.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Почтовые марки и маркированные конверты с литерным номиналом V – это тариф стоимостью 12 грн для пересылки простых писем массой до 50 г по Украине, самый популярный среди тарифов в Украине. Марки с номиналом Z – это эквивалент 1 доллара для международной доставки писем массой до 50 г.

Эти и другие буквенные обозначения номинальной стоимости Укрпошта начала активно использовать с 2017 года.

"Благодаря России буквы V и Z стали символами нового фашизма и террора, поэтому национальный оператор принял решение о прекращении изготовления почтовых марок и маркированных конвертов с их использованием и уже приступил к разработке новых знаков почтовой оплаты с другими буквенными номиналами", – говорится в сообщении.

Принимая во внимание особенности изготовления маркированной продукции и технические возможности предприятий-производителей, разработка новых знаков почтовой оплаты займет некоторое время.

Экономическая правда