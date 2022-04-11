Как оформить "евробляху" во время военного положения – разъяснение таможни

Порядок оформления автомобиля с иностранной регистрацией остается неизменным, кроме отмены пошлины, налога на добавленную стоимость и акциза.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Акцизный налог, пошлина и НДС временно отменены для граждан, ввозящих транспортные средства, в частности:

легковые автомобили и кузовы к ним; полуприцепы и прицепы; грузовые транспортные средства и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек; мотоциклы.

В то же время порядок оформления авто остается таким, который действовал до принятия соответствующих упрощений.

Среди других новаций указанного Закона – при оформлении авто с иностранной регистрацией плата за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для них, с заинтересованных лиц не взимается.

Упрощения не применяются к автомобилям из России, Беларуси и временно оккупированных территорий.

По завершению действия военного положения гражданам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они освобождены. Законом не предусмотрены отсрочки.

"Следовательно, теперь граждане могут рассчитывать на значительную экономию расходов. Нужно оплатить только сборы на первую регистрацию авто и его сертификацию", – говорится в сообщении.

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Экономическая правда