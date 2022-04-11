Кабмин может вернуть возмещение НДС отдельным предприятиям – Гетманцев

Кабинет министров и профильный комитет парламента обсуждают возможность частичного возобновления возмещения налога на добавленную стоимость для предприятий стратегического значения.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации.

"Гетманцев отметил, что сейчас обсуждается с правительством, каким образом предприятиям стратегического значения можно хотя бы частично возмещать НДС. Тем не менее те, кто не платит налоги, не будет иметь возмещение", – сообщила ассоциация.

Отмечается, что возмещение НДС не будет осуществляться компаниям, проводившим экспортно-импортные операции с Россией или не подающим налоговые декларации.

В то же время, до конца войны регистрация налоговых накладных не будет возобновлена. Есть официальное налоговое разъяснение по этому поводу.

Экономическая правда