С начала войны более 70% клиентов Привата получили деньги из-за границы
Понедельник, 11 апреля 2022, 12:03 -
С начала войны более 70% клиентов ПриватБанка получили денежные переводы из-за границы онлайн – на карту и через мобильное приложение.
Об этом сообщил пресс-секретарь финучреждения.
В общей сложности с 24 февраля украинцы получили через ПриватБанк зарубежных переводов на 650 млн долларов США, что на 65% больше по сравнению с таким же периодом в прошлом году.
Больше помощи по объемам поступает из США, Великобритании, Германии, Израиля и Италии.
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