В РФ фитнес-индустрия ожидает дефицит оборудования и комплектующих

В РФ у фитнес-индустрии наблюдается остановка продаж новых клубных карт - отрасль ожидает дефицит оборудования и комплектующих на фоне санкций против РФ и падения платежеспособности населения.

Об этом пишет Forbes Russia.

"Совокупный объем выручки российского фитнес-рынка за 1 квартал 2022 года в среднем по России вырос на 328,3 млн рублей (на 4,9%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Посещаемость фитнес-клубов в России за тот же период выросла на 6,4%, продажа клубных карт – на 5,2%", – такие данные озвучила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

При этом посещаемость уменьшилась на 12,8%, продажа клубных карт также упала на 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

"Очевидно, что реализация фитнес-услуг в целом по рынку не вернулась к уровню докризисных показателей, и в 1 квартале 2022 года отрасль в целом находилась в падении, кроме незначительного количества крупных игроков (около 12% рынка), которым немного удалось подойти к положительным показателям 2019 года", - отмечает Силина.

"В январе клиентопоток в московских клубах был ниже сравнительного периода прошлого года всего на 5-10% (в регионах проседание достигало 45%)", - говорит директор по качеству фитнес-продукта и развитию франчайзинга X-Fit в России Ирина Троская.

Ситуация изменилась в конце февраля – начале марта с началом вторжения РФ в Украину и введением санкций.

"Рынок фитнес-услуг, который с середины февраля входил в самый доходный период, столкнулся с несколькими проблемами.

Во-первых, потребители в большей степени сосредоточились на приобретении товаров первой потребности.

Во-вторых, большинство абонементов и клубных карт до сих пор продавались в рамках корпоративных программ, а крупные иностранные компании начали заявлять о прекращении своей деятельности в России, и фитнес-отрасль потеряла серьезный пул корпоративных договоров.

Игроки рынка столкнулись с негативными эффектами нарастающего кризиса: начались запросы на возврат денег и отказ от продления членства из-за неплатежеспособности. Оба показателя составляют почти 50%, это, конечно, связано с корпоративными контрактами.

В-третьих, из-за ряда блокировок интернет ресурсов и социальных сетей индустрия потеряла важный маркетинговый инструмент для продвижения услуг, которые являлись драйверами в генерации клиентского трафика", - говорится в статье.

Кроме этого, фитнес-отрасль практически потеряла кредитные продукты, позволявшие клиентам оплачивать услуги в рассрочку, такая опция стала невыгодной.

Также впереди фитнес-отрасль ожидает дефицит зарубежного оборудования (тренажеров) и комплектующих для их обслуживания.

"Поставщики спортивного оборудования и запчастей столкнулись с логистическим кризисом.

Компаниям из Европы просто запрещено поставлять товар в Россию, и им приходится искать новые пути – через посредников в Турции и Польше", – заявил директор развития Hasttings (поставщик спортивного оборудования) Георгий Корягин.

Экономическая правда