Чиновники хотят упростить ведение бизнеса: собирают предложения

Министерство экономики с Госрегуляторной службой хотят обновить план мер по дерегуляции хозяйственной деятельности. Общественные организации и бизнес-ассоциации могут приобщиться к разработке предложений.

Об этом говорится в соцсетях министерства.

Заместитель министра экономики по вопросам цифрового направления Игорь Дядюра напомнил о уже сделанных вещах, таких как упрощение открытия и дальнейшего ведения бизнеса и продление сроков действия разрешений на предпринимательскую деятельность.

"Мы и дальше готовы оперативно реагировать на потребности бизнеса и предпринимать шаги, необходимые для его эффективной деятельности", - заявил он.

Предложения к Плану мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности можно подать до 19 апреля на электронные адреса meconomy@me.gov.ua и vluferenko@me.gov.ua. В письме необходимо указать описание возникающей проблемы, возможные пути решения, а также субъект и сферу регулирования.