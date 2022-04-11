Топ-чиновник Беларуси говорит, что санкции могут уничтожить ключевые для экономики отрасли
Министр экономики Беларуси Александр Червяков предположил, что западные санкции против страны могут уничтожить целый ряд ключевых для экономики страны отраслей.
Об этом он заявил в эфире местного телеканала, передает Интерфакс.
Однако он надеется, что поставки ключевых товаров экспорта страны найдет своего нового покупателя. Например, по словам посла Беларуси в КНР, калийные удобрения законтрактованы и направляются в КНР по железной дороге.
Напоминаем:
США в августе 2021 года ввели санкции в отношении "Беларуськалия", которые вступили в действие 8 декабря. Такие же санкции ввела Великобритания, а ЕС – секторальные санкции на поставки части продукции калийной отрасли Беларуси.
Так же Евросоюз в рамках пятого пакета санкций ввел запрет на импорт хлористого калия из Беларуси через Россию.
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