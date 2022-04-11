Французский финансовый конгломерат Societe Generale уйдет с российского рынка

Французский финансовый конгломерат Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России: основной актив в РФ – Росбанк – будет продан группе компаний "Интеррос" Владимира Потанина.

Об этом говорится в заявлении Societe Generale от 11 апреля.

"Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения купли-продажи по продаже всей своей доли в Росбанке и российских дочерних страховых компаниях группе "Интеррос Капитал", предыдущему акционеру Росбанка.

Благодаря этому соглашению, заключенному после нескольких недель интенсивной работы, группа эффективно и упорядоченно уйдет России, обеспечивая непрерывность для своих сотрудников и клиентов", - заявили в компании.

После завершения сделки, условия которого не сообщают, французская группа прекратит свою деятельность в России. Сделку должны закрыть в ближайшие недели.

Сделку должны одобрить соответствующие регуляторные и антимонопольные органы.

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Экономическая правда