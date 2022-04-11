Французский финансовый конгломерат Societe Generale уйдет с российского рынка
Французский финансовый конгломерат Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России: основной актив в РФ – Росбанк – будет продан группе компаний "Интеррос" Владимира Потанина.
Об этом говорится в заявлении Societe Generale от 11 апреля.
"Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения купли-продажи по продаже всей своей доли в Росбанке и российских дочерних страховых компаниях группе "Интеррос Капитал", предыдущему акционеру Росбанка.
Благодаря этому соглашению, заключенному после нескольких недель интенсивной работы, группа эффективно и упорядоченно уйдет России, обеспечивая непрерывность для своих сотрудников и клиентов", - заявили в компании.
После завершения сделки, условия которого не сообщают, французская группа прекратит свою деятельность в России. Сделку должны закрыть в ближайшие недели.
Сделку должны одобрить соответствующие регуляторные и антимонопольные органы.
Читайте также: Более 500 компаний вышло из России, но не все остановили бизнес. Обновляется
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"