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Финляндия приостанавливает почтовое сообщение с РФ и Беларусью

Понедельник, 11 апреля 2022, 10:15 - Алексей Павлыш

Финляндия 11 апреля приостановила почтовое сообщение с РФ и Беларусью к дальнейшему дальнейшему сообщению.

Об этом говорится в заявлении государственной компании Posti.

"С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает отправку всех писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью к дальнейшему уведомлению исходя из исключительных обстоятельств согласно соглашениям о Всемирном почтовом союзе.

Приостановка касается перевозок писем и посылок из Финляндии в Россию и Белоруссию, а также из России и Беларуси в Финляндию", - заявили в компании.

Отправления, которые не могут быть доставлены, возвращаются отправителям.

В Posti напомнили, что доставка коммерческих отправлений, в том числе срочных писем и грузов, прекращена с 15 марта.

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