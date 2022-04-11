Финляндия приостанавливает почтовое сообщение с РФ и Беларусью
Финляндия 11 апреля приостановила почтовое сообщение с РФ и Беларусью к дальнейшему дальнейшему сообщению.
Об этом говорится в заявлении государственной компании Posti.
"С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает отправку всех писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью к дальнейшему уведомлению исходя из исключительных обстоятельств согласно соглашениям о Всемирном почтовом союзе.
Приостановка касается перевозок писем и посылок из Финляндии в Россию и Белоруссию, а также из России и Беларуси в Финляндию", - заявили в компании.
Отправления, которые не могут быть доставлены, возвращаются отправителям.
В Posti напомнили, что доставка коммерческих отправлений, в том числе срочных писем и грузов, прекращена с 15 марта.
Экономическая правда
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