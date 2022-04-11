Немецкий ритейлер OBI пытается избавиться от российского бизнеса – СМИ

Российские топ-менеджеры сети строительных гипермаркетов OBI вступили в конфронтацию с мажоритарным акционером сети – одноименным немецким холдингом – по возобновлению работы магазинов в РФ.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника.

По словам источников, владелец ритейлера объявил о прекращении деятельности в России 8 марта, но магазины сети продолжали работать до 17 марта.

"Почти через две недели директор по закупкам Obi Максим Суравегин на одном из форумов неожиданно заявил, что торговые точки компании в Москве и Санкт-Петербурге откроются через неделю, еще через две недели – все остальные магазины компании.

Но в этот же день Obi GmbH выпустила опровержение, назвав эти заявления "спекуляциями", – говорится в статье.

"Фактически, российский офис сейчас находится в открытой конфронтации с немецким холдингом", – объясняет суть конфликта генеральный директор Infoline Иван Федяков.

По его словам, главная компания заблокировала в российских "дочках" IT-систему, которая позволяла сети нормально функционировать. Об этом также знает и бывший коммерческий директор Obi Евгений Мовчан, возглавляющий с 2015 года сеть "Петрович".

"Сейчас коллектив борется за продолжение работы в России", – рассказал он в интервью "Ведомостям".

Сотрудники компании 17 марта создали Telegram-канал "Будь в курсе". Директор по персоналу Галина Меркулова выложила в нем видео, из которого следует, что ретейлеру закрыли доступ к корпоративной почте, серверу и кассам.

Руководитель отдела информационных технологий OBI Дмитрий Мамонтов сообщил в конце марта в Telegram-канале, что IT-команда восстановила большинство ключевых систем и смогла установить альтернативное ПО для касс в магазинах.

В сеть входит 27 гипермаркетов с 4900 сотрудниками.

Собеседники газеты, близкие к компании, отметили, что одним из вариантов разрешения ситуации может стать продажа российских активов стороннему покупателю или топ-менеджерам сети.

По их словам, сначала мажоритарный акционер OBI планировал получить за актив живые деньги, а в марте был готов уступить контроль над ритейлером за символический 1 евро. Подготовить соглашение стороны не успели — директора-экспаты покинули страну, подписать соглашение сейчас некому, объяснили источники.

Бизнес может быть передан и в доверительное управление российскому менеджменту, отметили собеседники. Один из них уточнил, что на это рассчитывает российское руководство компании.

Напомоним:

Сеть магазинов строительных и хозтоваров OBI Group заявляет, что все российские магазины останутся закрытыми.

Перед этим российское издание "Ведомости" заявило со ссылкой на топ-менеджера российского подразделения компании Максима Суравегина, что магазины OBI в Москве и Санкт-Петербурге откроются через несколько дней.

В начале марта стало известно, что сеть магазинов строительных и хозтоваров OBI Group прекращает работу на территории России.

Экономическая правда