В Украине начался процесс обследования зданий, поврежденных в результате войны

Буча Дмитрий Ларин

В Украине начался процесс обследования разрушенных и поврежденных в результате вооруженной агрессии России зданий и сооружений для определения возможности их дальнейшей эксплуатации, выполнения восстановительных работ или демонтажа.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

В настоящее время первая группа экспертов выехала в Киевскую область.

"В результате вооруженной агрессии РФ в Украине были повреждены и уничтожены тысячи жилых домов, школ, больниц, объектов критической инфраструктуры. Следовательно, для их обследования уже сформирован ряд групп, в которые входят неравнодушные специалисты и эксперты, имеющие соответствующую квалификацию. И такие группы продолжают формироваться", – сказала Козловская.

Обследования должны проводить исполнители работ, которые прошли профессиональную аттестацию и получили квалификационные сертификаты на право выполнения работ.

В настоящее время решается вопрос о порядке мероприятий для определения возможности дальнейшей эксплуатации таких зданий и сооружений, выполнения восстановительных работ или демонтажа.

Обследование разрушенных и поврежденных построек и сооружений происходит только после процесса разминирования, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Экономическая правда