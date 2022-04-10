Финляндия готова быстро отказаться от газа и нефти из России – премьер

Санна Марин (слева) Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти.

Об этом сообщает издание Yle.

"Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах (для отказа российских энергоносителей – ред.) для Финляндии", – отметила Марин.

По ее словам, ситуация для других стран Европейского Союза более сложная.

"Необходимо сделать это быстро. Однако, вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия. Поэтому сейчас мы должны искать общеевропейские решения", – добавила она.

Марин отметила, что речь идет не о совместном финансировании, а о том, чтобы подумать, как помочь таким странам как Германия найти альтернативные источники энергии.