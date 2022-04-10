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В этом году в Украине планируют засеять 70% посевных площадей

Воскресенье, 10 апреля 2022, 20:43 - Экономическая правда
 
Dmytro Smoliyenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

В Министерстве аграрной политики прогнозируют, что по пессимистическому сценарию в этом году в Украине может быть засеяно 70%.

Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона, передает Укринформ.

"По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, которые имеют огромные аграрные площади, удастся разминировать в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%", – сказал он.

Высоцкий добавил, что даже при уменьшении объема посевов Украина сможет обеспечить себя продовольствием.

"Если посмотреть, что мы планируем засеять 70%, то из них 30-40% будут для внутреннего потребления. И также будет остаток для экспорта", - сказал замминистра.

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