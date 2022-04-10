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Россия вылетит из списка крупнейших экономик мира – советник Байдена

Воскресенье, 10 апреля 2022, 20:08 - Экономическая правда
 
Джейк Салливан
Ting Shen/Bloomberg via Getty Images

В результате введенных санкций странами запада российская экономика, вероятно, вскоре перестанет входить в крупнейшие экономики мира.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью ABC News.

"Если посмотреть на независимые прогнозы по поводу российской экономики, то, вероятно, в этом году она упадет примерно на 10-15% и перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из-за экономического давления, которое мы на них оказываем", – сказал он.

Салливан также добавил, что в настоящее время экономику РФ искусственно поддерживают местные банки.

"Банкам российское правительство не разрешает продавать доллары клиентам. Таким образом, они защищают рубль. Но это огромные экономические затраты для российской экономики. Мы продолжим сжимать российскую экономику, чтобы Россия и Кремль почувствовали боль от того, что они сделали в Украине", – отметил он.

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Россия экономика санкции США
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