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Турция создает авиакомпанию для перевозки российских туристов на курорты – медиа

Воскресенье, 10 апреля 2022, 19:30 - Экономическая правда
 
Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Власти Турции утвердили трехэтапную "дорожную карту" по привлечению российских туристов в страну в условиях санкций, в частности планируется создание новой авиакомпании для чартерной перевозки на курорты.

Об этом со ссылкой на турецкую газету Sabah сообщает "Интерфакс-Украина".

"Обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании", – пишет издание.

Базироваться авиакомпания будет в аэропорту города Анталья. Самолеты будут выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции. 

"Благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов", – пишет издание.

Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines договорилась с туроператорами из РФ о предоставлении им на рейсах блоков мест.

"По мнению властей, с учетом рейсов Pegasus Airlines, некоторых российских авиакомпаний и блоков мест в Турцию удастся привлечь не менее 2 млн путешественников из России", – пишет издание.

В рамках "дорожной карты" власти обсуждают выдачу кредита на общую сумму 300 млн долларов туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel для поддержки бизнеса в условиях войны в Украине. 

Предполагается, что о пакете поддержки для туркомпаний будет объявлено в начале мая.

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Турция туризм Россия война авиа
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