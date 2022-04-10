Киевскую кольцевую электричку сделали более быстрой

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"Укрзалізниця" ускоряет общее время движения киевской кольцевой электрички на 40 минут.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, с 10 апреля кольцо вокруг столицы поезд будет преодолевать на 1 час 50 минут. При этом все остановки электрички будут сохранены.

Первый поезд из Дарницы будет отправляться в 06:31, а со станции Святошин – в 06:30.

Полный перечень остановок электропоезда: Дарница (платформа городской электрички), платформа Левый Берег (Березняки), Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, за ТЦ "Полесье"), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка, Святошин, Рубежовский (парк Нивки), Сырец, Вышгородская, Зенит (проспект Бандеры), Почайна, Троещина-2 (Русановские сады), Троещина, Киев-Днепровский, Левобережная (возле метро) и возвращение в Дарницу.

Стоимость билета – 15 гривен.

В УЗ сообщили, что после перезапуска за две недели движения кольцевая электричка в Киеве перевезла почти 100 тысяч пассажиров. До полномасштабного вторжения России движение Городской электрички было в ведении "Киевпасстранса".

Самыми популярными сообщениями являются Дарница – Центральный вокзал, Святошин – Центральный вокзал и Почайна – Центральный вокзал.

Билеты доступны в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.

Экономическая правда