Российский ВТБ лишили контроля над немецким банком

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Второй по размерам российский банк ВТБ не сможет влиять на деятельность своей дочерней компании VTB Bank SE, зарегистрированной в Германии.

Такое решение объявил германский банковский регулятор.

Теперь российский банк лишен "использования права голоса" в принятии решений руководства VTB Bank SE, а ее руководство теперь имеет запрет на "соблюдение директив" из РФ.

Тем самым, уверен регулятор, российский ВТБ полностью лишен контроля за работой "дочки". Одновременно там уточняют, что запрет на перечисление средств "субъектам группы ВТБ" действует уже "несколько недель".

На таких условиях регулятор не стал принимать решения о запрете на работу VTB Bank SE.

Напомним, 8 апреля ВТБ попал под действие "блокирующих" санкций ЕС. До этого банк был отрезан от возможности использовать платежную систему SWIFT, а санкции против него ранее были введены США и Великобританией.

Примечательно, что ВТБ готовился к новым санкциям, планируя срочно продать свою "дочку". В конце марта стало известно, что немецкий регулятор дал согласие на такую продажу, чтобы избежать беспорядка в VTB Bank SE.

Однако реализовать этот план не удалось до принятия нового пакета санкций ЕС,

Не исключено, что теперь банк будет ждать процедура банкротства. Таким путем пошел российский Сбербанк, ранее попавший под действие санкций ЕС, в отношении своей дочерней компании Sberbank Europe AG, базирующейся в Австрии.

Европейская правда