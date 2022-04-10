Новые санкции Еврокомиссии против России содержат инструменты для их обхода – Мининфраструктуры

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Еврокомиссия ввела новые санкции против Российской Федерации, которые, однако, оставляют ряд исключений, создающие возможности для обхода санкций.

Об этом заявляет Министерство инфраструктуры Украины.

Согласно санкциям, весь зарегистрированный в России и Беларуси грузовой транспорт обязан покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля.

В решении Еврокомиссии указано, что страны-члены ЕС могут по своему усмотрению разрешить предприятиями РФ и Беларуси транспортировку отдельных категорий грузов, в частности:

- природный газ и нефть, включая продукты нефтепереработки, а также титан, алюминий, медь, никель, палладий и железную руду; - фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу и удобрения; - гуманитарные грузы; - отдельно предусмотрена возможность производить исключения для российских компаний в вывозе и передаче культурных ценностей, предоставляемых во временное пользование.

МИУ считает, что соответствующих санкций недостаточно.

"Экономические последствия санкций должны быть соразмерными потерям, которые нанесла Россия украинским и европейским потребителям в результате уничтоженной инфраструктуры – тысяч километров дорог, железнодорожных станций, аэропортов и заблокированных морских портов. В настоящее время те грузы, которые не могут вывозиться из украинских портов, будут поставляться в ЕС автомобильным и железнодорожным транспортом. Расходы на строительство новых логистических маршрутов составят миллиарды", – сообщили в ведомстве.

Речь идет не только о потерях Украины, но и о странах Европы – чтобы принять эти грузы, страны-члены ЕС должны подготовить свою инфраструктуру складов, таможенных пунктов, работы санитарных служб и т.д.

По мнению правительственных чиновников, ряд стран ЕС занимают нейтральную позицию и воздерживаются от прямого обвинения России в войне против Украины.

"Соответственно, такие страны более вероятно воспользуются этими исключениями и снова позволят агрессору зарабатывать на европейских рынках, чтобы продолжать свои преступления на территории Украины", – заявили в МИУ.

Указанные исключения оставляют открытой возможностью для крупного бизнеса в ЕС вернуться к привычным экономическим связям с Россией. Причиной пятого пакета санкций Еврокомиссии стало осуждение военных преступлений России, в частности, массовых убийств гражданских украинцев в Буче и других населенных пунктах. Учитывая это, непонятна целесообразность таких полумер, оставляющих огромное пространство для обхода санкций. Такая позиция партнеров не выглядит последовательной и логичной", – считают в министерстве.

Экономическая правда