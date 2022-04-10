На ЧАЭС провели вторую с начала оккупации станции ротацию персонала

ГСП "Чернобыльская АЭС" сообщило о второй с начала оккупации Чернобыльской АЭС ротации персонала.

Об этом говорится в сообщении госпредприятия.

"09 апреля в город Славутич вернулся 51 сотрудник Чернобыльской АЭС, из тех, которые работали на площадке станции во время ее оккупации войсками российской федерации", - говорят в ГП.

Среди вернувшихся:

40 работников, которые 20 марта согласились поехать на оккупированную станцию ​​для ротации

11 работников, работавших на станции с 23 февраля (в целом их смена вместо 12 часов продолжалась свыше 1000).

"Два работника, которые находились на станции с 23 февраля, отправлены по месту жительства в освобожденный от захватчиков Иванковский район.

В настоящее время на площадке Чернобыльской АЭС нет ни одного человека из находившихся на станции в момент его захвата", - отмечают в ГСП "Чернобыльская АЭС".

"С самого начала войны промышленная площадка ЧАЭС отрезана от города Славутич. Автомобильные мосты уничтожены, а железнодорожный маршрут через республику Беларусь - недоступен.

Администрация и ответственные подразделения ГСП ЧАЭС ищут альтернативные пути сделать ротацию персонала регулярной и максимально безопасной", - говорится в сообщении.

В этот раз ротация проводилась с использованием автотранспорта ЧАЭС (как собственного, так и арендованного), а также плавсредства ГП "НАЭК "Энергоатом".

Напомним:

31 марта сообщалось, что российские оккупационные войска покинули территорию Чернобыльской АЭС в Киевской области.