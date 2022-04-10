На ЧАЭС провели вторую с начала оккупации станции ротацию персонала
ГСП "Чернобыльская АЭС" сообщило о второй с начала оккупации Чернобыльской АЭС ротации персонала.
Об этом говорится в сообщении госпредприятия.
"09 апреля в город Славутич вернулся 51 сотрудник Чернобыльской АЭС, из тех, которые работали на площадке станции во время ее оккупации войсками российской федерации", - говорят в ГП.
Среди вернувшихся:
- 40 работников, которые 20 марта согласились поехать на оккупированную станцию для ротации
- 11 работников, работавших на станции с 23 февраля (в целом их смена вместо 12 часов продолжалась свыше 1000).
"Два работника, которые находились на станции с 23 февраля, отправлены по месту жительства в освобожденный от захватчиков Иванковский район.
В настоящее время на площадке Чернобыльской АЭС нет ни одного человека из находившихся на станции в момент его захвата", - отмечают в ГСП "Чернобыльская АЭС".
"С самого начала войны промышленная площадка ЧАЭС отрезана от города Славутич. Автомобильные мосты уничтожены, а железнодорожный маршрут через республику Беларусь - недоступен.
Администрация и ответственные подразделения ГСП ЧАЭС ищут альтернативные пути сделать ротацию персонала регулярной и максимально безопасной", - говорится в сообщении.
В этот раз ротация проводилась с использованием автотранспорта ЧАЭС (как собственного, так и арендованного), а также плавсредства ГП "НАЭК "Энергоатом".
Напомним:
Экономическая правда
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