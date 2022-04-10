Франция готова "идти дальше" и запретить российскую нефть – министр

Министр финансов и экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что его страна "готова идти дальше" и ужесточать санкции против РФ.

Об этом он сказал в интервью СNN.

"Ле Мэр назвал нападение на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек, "резней", и призвал установить виновных, а также привлечь их к ответственности", - пишет CNN.

"Относительно Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе", - сказал Ле Мэр.

Он отметил, что отказ Франции от российской нефти "изменит правила игры", но добавил, что для введения еще более жестких санкций против российского энергетического сектора необходимо "европейское единство".

По словам министра, уже введенные санкции, согласованные ЕС, были очень эффективными и "самыми тяжелыми с момента создания ЕС".

Экономическая правда