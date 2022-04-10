Финляндия готова к новым санкциям против России – премьер

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова к новым санкциям против РФ, а также призвала все западные компании прекратить работу в России.

Об этом она сказала в интервью Yle Ykkösaamu.

По ее словам, вопрос о потенциальном вступлении Финляндии в НАТО будет рассмотрен до начала лета и решения будут приняты на основании этого анализа.

Перед подачей заявления о членстве в альянсе необходимо получить необходимые гарантии безопасности, считает Марин.

"45 дней войны - это на 45 дней больше, чем нужно. Россия ведет бесчестную войну, жестокую и бесчеловечную, и она должна прекратиться", - подчеркнула она.

Премьер-министр назвала речь президента Владимира Зеленского в финском парламенте впечатляющей.

"Все западные компании должны прекратить свою деятельность из России", – подчеркнула она.

По словам Марин, Финляндия готова ввести новые санкции против России. Рост цен на электроэнергию, подчеркнула она, не препятствует новым санкциям.

"Люди каждый день погибают в Украине, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы уступить собственному комфорту ради этого", - резюмировала Марин.

Экономическая правда