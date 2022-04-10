Польский оператор Gaz System передал Оператору ГТС Украины генераторы и компьютерную технику
Польский оператор GAZ-SYSTEM S.A. передал Оператору ГТС Украины 13 генераторов разной мощности и компьютерную технику.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
"Польша всегда была одним из ключевых партнеров Украины и остается с нами в эти трудные времена. Наши польские коллеги – оператор GAZ-SYSTEM S.A. – передали Оператору ГТС Украины 13 генераторов разной мощности и компьютерную технику.
В случае повреждения электросетей и обесточивания инфраструктурных объектов указанные генераторные агрегаты позволят автономное получение электрической энергии. Это поможет специалистам ОГТСУ как можно более оперативно проводить ремонтно-восстановительные работы на поврежденных производственных объектах ГТС. Кроме того, наши ГРС смогут и дальше обеспечивать бесперебойный транзит газа к нашим потребителям", - говорится в сообщении.
"Поэтому фактически коллеги из Gaz-System опосредованно присоединились к газоснабжению в дома и предприятия украинцев", - отметили в Операторе ГТС.
Компьютерное оборудование и генераторы будут направлены в региональные подразделения центрального и восточного региона, где объекты ОГТСУ получили повреждения в результате обстрелов российских оккупантов и боевых действий.
Экономическая правда
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