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Японские страховщики не заключают контракты с компаниями, работающими в РФ

Воскресенье, 10 апреля 2022, 09:00 - Алексей Павлыш

Японские страховые компании, занимающиеся страхованием имущества, полностью приостановили заключение новых и продление действующих контрактов с японскими компаниями, работающими в РФ.

Об этом пишет Kyodo news со ссылкой на источники.

Это произошло на фоне санкций, введенных против РФ из-за вторжения в Украину.

По данным агентства, речь идет, в частности, о страховой компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.

"Источники сообщили, что такие страховщики, как Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., также не будут продлевать действующие контракты по истечении срока их действия, что может оставить японские фирмы незастрахованными или столкнуться с большими расходами, заключая новые соглашения с местными страховыми компаниями" , – говорится в сообщении.

По подсчетам Tokyo Shoko Research, в России по состоянию на март работали около 200 японских компаний.

Приостановка произошла после того, как Россия в прошлом месяце признала Японию "недружественной" страной после экономических санкций, введенных Японией и западными странами, отмечает издание.

Экономическая правда

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Япония страховые компании Россия
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