Материалы для бронежилетов, дроны и бронированные авто освободили от уплаты пошлин и НДС
Верховная Рада одобрила закон, освободивший от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость ряд товаров, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины, терробороны и других лиц, участвующих в войне против России.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, законопроект №7234, который поддержали 320 народных депутатов.
Отмечается, что изменения позволят удешевить производство конечной продукции для нужд украинских военных.
А именно, в перечень товаров, не облагаемых таможенными платежами, внесено:
- нити и ткани (материалы) для изготовления бронежилетов и шлемов;
- прокат плоского из других легированных сталей шириной 600 мм или более для изготовления бронежилетов;
- стекла безопасного, включая стекло укрепленное (закаленное) или многослойное;
- оптические приборы для наблюдения;
- аппаратура для передачи и приема голоса, изображений и другой информации, в частности – аппаратуры для прослушивания, военных радиостанций ультракоротковолнового и коротковолнового диапазона, разведывательно-сигнальной аппаратуры;
- беспилотные летательные аппараты без вооружения;
- метеостанции;
- бронированные и легковые автомобили, другие моторные транспортные средства, предназначенные преимущественно для перевозки людей (также освобождены от уплаты акциза).
Кроме того, законом сняты какие-либо ограничения для перехода на третью группу плательщиков единого налога со ставкой в 2%.
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