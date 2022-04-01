Материалы для бронежилетов, дроны и бронированные авто освободили от уплаты пошлин и НДС

Верховная Рада одобрила закон, освободивший от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость ряд товаров, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины, терробороны и других лиц, участвующих в войне против России.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, законопроект №7234, который поддержали 320 народных депутатов.

Отмечается, что изменения позволят удешевить производство конечной продукции для нужд украинских военных.

А именно, в перечень товаров, не облагаемых таможенными платежами, внесено:

нити и ткани (материалы) для изготовления бронежилетов и шлемов;

прокат плоского из других легированных сталей шириной 600 мм или более для изготовления бронежилетов;

стекла безопасного, включая стекло укрепленное (закаленное) или многослойное;

оптические приборы для наблюдения;

аппаратура для передачи и приема голоса, изображений и другой информации, в частности – аппаратуры для прослушивания, военных радиостанций ультракоротковолнового и коротковолнового диапазона, разведывательно-сигнальной аппаратуры;

беспилотные летательные аппараты без вооружения;

метеостанции;

бронированные и легковые автомобили, другие моторные транспортные средства, предназначенные преимущественно для перевозки людей (также освобождены от уплаты акциза).

Кроме того, законом сняты какие-либо ограничения для перехода на третью группу плательщиков единого налога со ставкой в 2%.