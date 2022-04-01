Посевная уже началась в 21 области

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что посевная кампания уже началась в 21-й области государства.

Об этом сказал в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Мы ожидаем, что сев состоится на площадях меньше, чем в прошлом году, это может быть на 25-30% меньше в зависимости от того, как будут продолжаться боевые действия, где будут заминированы", - заявил Шмигаль.

Он также добавил, что конечно же Украина себя сможет прокормить.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что посевная кампания началась в 11-ти областях.