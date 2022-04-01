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Не отключенный от SWIFT российский банк продолжает финансировать войну против Украины – разведка

Пятница, 1 апреля 2022, 19:32

Через российские "Промсвязьбанк" и "Газпромбанк" осуществляются закупки беспилотных летательных аппаратов, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"Российские банки и дальше финансируют российскую агрессию против Украины. В частности, установлено, что через российские "Промсвязьбанк" и "Газпромбанк" осуществляются закупки БПЛА, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино)", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что "Промсвязьбанк" 12 марта попал в перечень учреждений, отключенных от системы SWIFT, "Газпромбанк" – нет.

"Что касается "Газпромбанка", то санкции против него ввела только Великобритания. Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей", – заявили в ГУР.

Экономическая правда

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война Россия SWIFT банк
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