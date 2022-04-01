Россия хочет создать продуктовый кризис в мире – Шмыгаль

Россия хочет создать большой продуктовый кризис в мире, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом он заявил в эфире украинских телеканалов.

"Намерения России очевидны. Вслед за энергетическим кризисом, к которому привела Россия в конце прошлого года и в начале этого года в Европе и мире, их задача теперь – создать большой продуктовый кризис в мире. Они это действительно делают. Они сегодня уничтожают часть зернохранилищ в Украине, они закрывают экспорт зерна из украинских портов через морскую блокаду", – сказал Шмыгаль.

В то же время, Украина находит варианты с партнерами, как действовать в обеспечении экспорта украинских зерновых и другой продукции, сказал премьер.

Шмыгаль напомнил, что ситуация с продуктами в стране стабильная, а посевная началась в 21 области страны.

Экономическая правда