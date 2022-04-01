Датский производитель холодильников и кондиционеров Danfoss уходит из РФ и Беларуси

Датский производитель тепловой автоматики и холодильной техники Danfoss объявил, что уходит с рынка РФ и Беларуси.

Об этом сообщает TV SYD со ссылкой на заявление компании.

По словам директора по коммуникациям Danfoss Каспера Эльбьорна, это означает, что все сотрудники в двух странах теперь будут уволены.

В компании всего 1300 российских и белорусских сотрудников.

По словам Эльбьорна, пока невозможно сказать, сколько времени понадобится Danfoss, чтобы завершить свою деятельность в России и Беларуси.

"Мы начали готовиться к выходу из России и Белоруссии, и, к сожалению, сегодня я не могу сказать больше", - добавил он.

Danfoss присутствует в России с 1993 года.

Санкции, перебои в цепочках поставок и логистические проблемы являются одними из причин, по которым компания идет с российского и белорусского рынков.

Экономическая правда