Датский производитель холодильников и кондиционеров Danfoss уходит из РФ и Беларуси
Датский производитель тепловой автоматики и холодильной техники Danfoss объявил, что уходит с рынка РФ и Беларуси.
Об этом сообщает TV SYD со ссылкой на заявление компании.
По словам директора по коммуникациям Danfoss Каспера Эльбьорна, это означает, что все сотрудники в двух странах теперь будут уволены.
В компании всего 1300 российских и белорусских сотрудников.
По словам Эльбьорна, пока невозможно сказать, сколько времени понадобится Danfoss, чтобы завершить свою деятельность в России и Беларуси.
"Мы начали готовиться к выходу из России и Белоруссии, и, к сожалению, сегодня я не могу сказать больше", - добавил он.
Danfoss присутствует в России с 1993 года.
Санкции, перебои в цепочках поставок и логистические проблемы являются одними из причин, по которым компания идет с российского и белорусского рынков.
Экономическая правда
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