Выручка упала в 170 раз: Rozetka вынуждена уволить большинство сотрудников

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Основатель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин написал письмо своим сотрудникам, в котором сообщил о решении уволить большую часть команды из-за последствий войны.

Об этом сообщает ain.ua.

Чечеткин сообщил, что ежемесячный оборот компании упал с 4 млрд гривен до 23 млн грн за три недели, склады заблокированы, магазины уничтожены, доставка работает с перебоями.

Ранее компания начала распускать свой IT-отдел из-за невозможности платить зарплаты.

По словам Чечеткина, с начала войны компания полностью потеряла 25 магазинов, они уничтожены и разграблены. Склады вокруг Киева заблокированы. Кроме того, люди фактически перестали покупать продукцию, но взялись оформлять возврат товара.

"Все, что мы вместе с Ирой (Ирина Чечеткина, совладелица Rozetka – ред.) и вместе с вами строили почти 18 лет, все, чему мы посвятили жизнь, было уничтожено у нас на глазах", – говорится в письме Владислава.

Чечеткин уверяет, что попытается снова запустить бизнес – во Львове, на складе в пятьдесят раз меньше.

"В последние 5 дней мы увидели положительную динамику. Мы построили бомбоубежище на складах под Киевом, и люди смогли работать, чувствуя защищенность. Мы смогли наладить логистику товаров, которые требуются украинцам в первую очередь: пищевых продуктов, фонариков, павербанков. Ежедневная посещаемость rozetka.com.ua выросла до миллиона человек. Да, это крохи по сравнению с январем 2022 года, но все же — это надежда на лучшее", — написал соучредитель компании.